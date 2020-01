Pensioni gennaio 2020: importi più bassi per errore Inps. Come avere il rimborso (Di martedì 21 gennaio 2020) Brutte sorprese per i pensionati che a gennaio si sono visti recapitare una somma inferiore a quella dei mesi precedenti. Il motivo? Un errore dell’Inps che non ha considerato nelle stime sul 2020 il bonus Poletti riconosciuto nel 2019, generando un debito nei confronti dell’Istituto stesso e una conseguente trattenuta nel cedolino di gennaio. I pensionati maggiormente colpiti sono stati quelli con un assegno compreso tra i 1.500 e i 2.000 euro lordi, per un totale di 100 mila posizioni. Pensioni gennaio 2020: cos’è il Bonus Poletti La ragione dell’errore Inps dipende dal cosiddetto “bonus Poletti”, introdotto dall’allora governo Renzi, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (la numero 70 del 2015) che aveva dichiarato illegittimo il blocco delle rivalutazioni per le annualità dal 2012 al 2015, con riferimento agli assegni superiori ai 1.443 euro lordi. In pratica, ... leggioggi

