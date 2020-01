Napoli-Lazio ore 20.45 in chiaro sulla Rai: dove vedere la partita in tv e streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) Napoli-Lazio apre i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. La partita si giocherà allo stadio San Paolo: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, supplementari ed eventuali rigori. Chi passerà il turno sfiderà una tra Inter e Fiorentina. Ecco come guardare la partita in diretta tv e in streaming live. fanpage

sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? - Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - Gazzetta_it : #Allan escluso dalla gara di #CoppaItalia con la #Lazio: infortunio o castigo? #NapoliLazio -