Marvel's Spider-Man 2 arriverà nel 2021? Un rumor svela tanti dettagli dell'esclusiva PlayStation (Di martedì 21 gennaio 2020) Su Reddit è emerso un leak secondo cui Marvel's Spider-Man 2 sarebbe in sviluppo e potrebbe arrivare nel periodo indicato come "Holiday 2021." L'utente Reddit v17447377 ha pubblicato un post che afferma di provenire da una fonte "vicina a Insomniac Games". All'interno del post si parla di numerosi dettagli, tra cui la finestra di lancio, fissata al 2021.Come per tutte le fughe di notizie, la credibilità di queste informazioni dovrebbe essere presa con cautela. Tuttavia, vale la pena riportare quanto pubblicato. Secondo il leak, la nostra riunione con Peter Parker avrà luogo in un'altra area di Manhattan che sarà ampliata rispetto al primo gioco per includere il Queens e Brooklyn. Il leak afferma anche che si il gioco si svolge durante il periodo invernale e sembra che Oscorp abbia un ruolo importante nel sequel. L'utente afferma, inoltre, "ho sentito parlare di "Clonazione" che avrebbe ... eurogamer

Marvel ’s Spider-Man 2 in sviluppo su PS5? Ecco i nuovi rumors : Mentre il mondo videoludico attende con ansia la presentazione ufficiale di PS5 fissata per il 13 Febbraio, o almeno questo è quanto si vocifera, in queste ultime ore è emerso in rete che una delle esclusive in sviluppo è proprio Marvel’s Spider-Man 2. Quest’oggi vogliamo condividere con voi una lista di nuovi dettagli che vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa di una conferma o ...

Spider-Man - Tom Holland : "Mi esclusero dalle foto di gruppo Marvel dopo la scissione della Sony" : dopo il divorzio tra Marvel e Sony, Tom Holland era stato escluso dalle foto di gruppo con le altre star del Marvel Cinematic Universe: 'Non fu il mio giorno migliore'. dopo il divorzio tra Marvel e Sony, Tom Holland era stato escluso dalle foto di gruppo con le altre star del Marvel Cinematic Universe. A rivelarlo è stato l'attore di Spider-Man durate il Jimmy Kimmel Live che si è soffermato in quei giorni così caotici che hanno visto per un ...

Eurogamer_it : #SpiderMan2: svelata la finestra di lancio? - ItaliaStartUp_ : RT @pcexpander: Marvel’s Spider-Man 2: ondata di nuovi rumor parlano di trama, nemici e data di lancio #pcexpander #cybernews #nonstopnews… - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Marvel’s Spider-Man 2: ondata di nuovi rumor parlano di trama, nemici e data di lancio #pcexpander #cybernews #nonstopnews… -