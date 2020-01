Marco Travaglio e Salvini in galera (Di martedì 21 gennaio 2020) Oggi Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano parla di Matteo Salvini che si è paragonato a Giovannino Guareschi e Silvio Pellico, ovvero del rischio per nulla concreto che il Capitano finisca in galera. A differenza di Guareschi, condannato per vilipendio al Capo dello Stato e per diffamazione, la situazione di Salvini, per ora solo indagato per sequestro di persona in relazione al caso Gregoretti, è infatti infinitamente più rosea. Sia per quanto riguarda la carcerazione preventiva che per ciò che concerne la sentenza definitiva: Per arrestare uno prima del processo, occorrono, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari. Cioè almeno uno dei tre pericoli canonici: fuga all’estero (purtroppo altamente improbabile), inquinamento delle prove (e qui non c’è nulla da inquinare: i fatti, cioè il blocco della Gregoretti nel porto di Augusta, sono avvenuti alla luce del sole, in ... nextquotidiano

LucianoRomeo9 : RT @susy43279731: Carta Canta, Marco Travaglio su Loft: “Tutte le nefandezze di ‘Bottino’ Craxi” - gjscco : RT @susy43279731: Carta Canta, Marco Travaglio su Loft: “Tutte le nefandezze di ‘Bottino’ Craxi” - marino29b : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio: 'E lo applaudono a prescindere, qualunque cosa dica. “Non processatemi!”: clap clap. “Processatemi!”: clap… -