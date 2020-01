LIVE Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 3-2, nuovo break dell’azzurra nel 2° set (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il dritto di Camila, in uscita dal servizio. Alla fine ce la fa la tedesca, con un rovescio incrociato eccezionale. 3-2 comunque avanti Giorgi in questo 2° set e ora al servizio. Vantaggio Lottner che risponde con un ace centrale. 40-40 Devastante con il dritto Giorgi, quando la tedesca serve da sinistra: altro colpo vincente d’incontro. Vantaggio Lottner, lunga la risposta di Giorgi. 40-40 Sbaglia il rovescio in questo caso Lottner da fondo e si prosegue in questo quinto game. Vantaggio Lottner, servizio al corpo e rovescio in rete di Giorgi. 40-40 Due dritti uno più bello dell’altro e Camila tiene botta in questo game. Vantaggio Lottner stavolta la risposta non è altrettanto positiva di Camila, palla in rete. 40-40 Altro dritto magnifico di Giorgi che impatta perfettamente il servizio di Lottner e la lascia ... oasport

