Le previsioni meteo di mercoledì 22 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 22 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Al Centro ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore, al Sud piovaschi sulla Sicilia. Le previsioni meteo di mercoledì 22 gennaio – Ampi soleggiamenti e cieli sereni al Centro e al Nord, al Sud rovesci sparsi sulla Sicilia. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore Cielo sereno con ampi soleggiamenti sulle regioni settentrionali ad eccezione di possibili addensamenti che interesseranno la Pianura Padana al mattino e dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti anche sul settore centrale ad eccezione di possibili addensamenti sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche peninsulari Cielo in prevalenza ... newsmondo

