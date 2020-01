L’abbraccio social degli “scomparsi” del Napoli: sono vivi e lottano insieme ai compagni (Di martedì 21 gennaio 2020) Che fine ha fatto Ghoulam? Dato per disperso nei mille report quotidiani da Castelvolturno. A parte, sempre a lavorare a parte. E Maksimovic? Chi l’ha visto nel 2020? Starà con Koulibaly, sballottato tra infermeria, terapia e palestra. Intanto, tutto intorno, monta la narrazione di una squadra slegata, ognuno per sé verso la sconfitta, con la classifica che crolla con l’umore e i famosi venti di crisi che soffiano abbondanti. E invece eccoli lì, gli scomparsi: sono tra noi, sono vivi, e lottano insieme ai compagni. Lo fanno sui social, almeno. Visto che in campo, per ora, non possono. Lo fanno, soprattutto, nel giorno dell’ultima spiaggia: il match di Coppa Italia contro la Lazio, ultimo obiettivo stagionale ancora percorribile. Ghoulam approfitta della “giornata dell’abbraccio” per testimoniare la sua vicinanza alla squadra postando su Twitter una ... ilnapolista

