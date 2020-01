Incidente a Latina, frontale tra auto su via della Rosa: due persone ferite in ospedale (Di martedì 21 gennaio 2020) Due macchine si sono scontrate nel pomeriggio del 21 gennaio a via della Rosa a Latina. Per cause ancora da accertare le due vetture hanno impattato frontalmente: nell'Incidente sono rimaste ferite due persone, fortunatamente non in modo grave. La strada è stata chiusa al traffico per consentire alla polizia di effettuare i rilievi. fanpage

Lunanotizie : Incidente frontale in via della Rosa a Latina: strada chiusa - - Latina_Oggi : Incidente tra 3 auto a #Cisterna, cinque feriti tra cui un minorenne - Latina_Oggi : #Latina. Incidente in via del Crocifisso, i feriti sono due indiani -