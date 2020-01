Gregoretti, Zingaretti: “C’è l’ossessivo tentativo di Salvini di parlare di sé. Ha diritto di difendersi ma non di strumentalizzare la giustizia” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Disertare la Giunta sulla Gregoretti è stato un boomerang? C’è l’ossessivo tentativo di Salvini di parlare di se stesso, quindi invito tutti a parlare dei problemi degli italiani e non di quelli giudiziari di un politico, che ha il diritto alla difesa ma non di strumentalizzare la giustizia come sta facendo”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, arrivando a una iniziativa della Regione Lazio a Roma. “Le persone vogliono sapere quanto hanno in busta paga, e grazie al governo hanno più soldi. Non c’è Salvini che ci distrarrà da questa grande verità: le cose stanno finalmente cambiando”, ha aggiunto. E sulle regionali in Emilia-Romagna non ha dubbi: “Certo che si vince”. L'articolo Gregoretti, Zingaretti: “C’è l’ossessivo tentativo di Salvini di parlare di sé. Ha diritto di difendersi ma non di ... ilfattoquotidiano

