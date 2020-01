Gf Vip, Rita Rusic si concede un momento di intimità solitaria. La regia costretta a staccare - (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Galici I vip sono rinchiusi nella casa del Grande Fratello da pochi giorni ma Rita Rusic si è già concessa a un momento hot nella capsule room; spettatori inconsapevoli Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni per i concorrenti. Uno dei momenti più attesi della serata è stato l'incontro-scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic, entrambe ex di Vittorio Cecchi Gori. È stata proprio la statuaria concorrente di origini croate a rendersi protagonista di un momento hot al termine della diretta. Tra la Marini e la Rusic non sono mai corsi rapporti idilliaci ma all'interno della Casa, essendo entrambe donne intelligenti, hanno saputo usare entrambe l'arma dell'ironia senza risparmiarsi battute pungenti. È stato comunque uno scontro che ha minato la serenità di Rita Rusic, che già nelle ore precedenti aveva subito ... ilgiornale

