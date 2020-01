Gazzetta: incombe la causa civile del Napoli contro i calciatori per i danni di immagine (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Napoli è in crisi oramai da mesi, una crisi che il presidente De Laurentiis aveva pensato di risolvere con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo in panchina di “Ringhio Star”, come lui stesso aveva presentato Gattuso. Ma la successione non ha funzionato e, ad oggi, non si vedono i risultati sperati. Gli azzurri hanno portato a casa 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Una situazione sconfortante e scoraggiante da cui gli stessi calciatori hanno ammesso di non sapere come uscire. Gattuso ha spiegato che non si tratta di problemi tattici, ma è tutta una questione di testa, quella testa che dal 5 novembre è concentrata su altri temi, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, legati alla questione delle multe comminate da De Laurentiis dopo l’ammutinamento. E poi incombe la minaccia di De Laurentiis di causa civile per danni di immagine. Intanto la squadra ... ilnapolista

