Gattuso: «Senza i tifosi non avremmo vinto. Non possiamo fare i biondi con gli occhi azzurri» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Conferenza stampa di Gattuso «Lo spero che possa essere la svolta, non è la prima volta che quest’anno la squadra ha fatto bene. Ho il dovere di non far sedere la squadra, è una squadra che ha battuto il Liverpool che è da 20-22 partite che non perde. Ho rivisto il veleno, al di là di qualche giocata di grande qualità, ho visto una squadra disposta a sacrificarsi. Chi è entrato, ha dato l’anima, non dobbiamo perdere tutto questo. «Mi dispiace per l’espulsione, avevo visto buone cose, sono cose che possono succedere, siamo stati ingenui col secondo fallo di Hysaj.,Spero di dare continuità ai risultati e recuperare i giocatori. Oggi, hanno inquadrato la tribuna e ho visto i giocatori che erano fuori e che guardavano la partita e mi sono messo a ridere. Spero di avere tutti a disposizione». «L’ho sentito cantare altre volte il san Paolo, me lo ricordo bene. Bisogna ... ilnapolista

