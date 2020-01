È morto il filosofo Emanuele Severino (Di martedì 21 gennaio 2020) Il filosofo Emanuele Severino, nato a Brescia il 26 febbraio 1929, è morto lo scorso 17 gennaio 2020. L'accademico e compositore italiano era malato da sei mesi. I funerali si sono già svolti, come disposto dallo stesso Severino nel suo testamento in forma privata, in cui si prevedeva anche di diffondere la notizia della morte solo dopo tre giorni. agi

