Corea del Nord, sostituito il ministro degli Esteri (Di martedì 21 gennaio 2020) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Siamo in Corea del Nord, dove il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong Ho, è stato appena rimosso dal suo incarico e sostituito da Ri Son Gwon. Un cambiamento del genere scuote necessariamente il sistema politico NordCoreano dal momento che il curriculum del nuovo ministro è di per sé un chiaro messaggio. Il signor Ri è l’ex presidente della Commissione per la Riunificazione Pacifica delle due Coree ma è anche un ex ufficiale dell’esercito (Reuters lo definisce addirittura un veterano), precisamente un vecchio comandante della difesa con poca esperienza diplomatica. Il nuovo ministro è stato un personaggio chiave del vertice inter-Coreano avvenuto nel 2018 e la sua ascesa al potere potrebbe cambiare il corso delle trattative sul nucleare tra il leader NordCoreano Kim Jong Un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Stando ... it.insideover

