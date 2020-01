Chi sono Mario e Vittoria Cecchi Gori, i figli di Rita Rusic e dell’ex marito Vittorio (Di martedì 21 gennaio 2020) La produttrice cinematografica in gara al Grande Fratello Vip ha due figli, nati dal lungo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori. Mario e Vittoria, 26 e 30 anni, bellissimi come la mamma, sono entrambi lontani dal mondo dello spettacolo e hanno ritrovato un rapporto con il padre dopo anni di tensioni. gossip.fanpage

RaiRadio2 : Quanto pesano le notizie? Scoprilo tutte le mattine con @CaterpillarAM. Chi ritwitta sarà più leggero per tutto il… - matteosalvinimi : #Salvini: 5.000 case popolari in Emilia-Romagna che non sono inutilizzate perché non a norma. Vanno sistemate, e ch… - zaiapresidente : ?? Chi ha detto che i castelli più spettacolari sono nella Valle della Loira in Francia? Guardate cosa abbiamo in Ve… -