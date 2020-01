Brescia, multa e squalifica per Balotelli dopo l’espulsione (Di martedì 21 gennaio 2020) Costa cara a Mario Balotelli l’espulsione rimediata nell’ultima partita di campionato, durante la sfida tra Brescia e Cagliari. L’attaccante delle Rondinelle è stato sanzionato dall’arbitro con un cartellino rosso in seguito alle proteste per un fallo – e conseguente ammonizione – commesso a centrocampo. «squalifica PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € … L'articolo Brescia, multa e squalifica per Balotelli dopo l’espulsione calcioefinanza

