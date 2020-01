Australian Open 2020, Alexander Zverev: “Donerò 10mila dollari per ogni match che vincerò” (Di martedì 21 gennaio 2020) Un nobile gesto, assolutamente da apprezzare. Oggi la bella vittoria per tre set a zero sull’italiano Marco Cecchinato nel primo turno del primo degli Australian Open 2020 per Alexander Zverev, poi l’annuncio nel post partita: “Donerò 10.000 dollari per ogni match che vincerò qui e anche, se so di non essere favorito, se vincerò questo torneo, donerò ogni singolo centesimo del montepremi che mi daranno”. Un’iniziativa davvero da sottolineare quella del teutonico per un Paese come l’Australia che sta davvero attraversando un momento difficilissimo a causa degli incendi. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

repubblica : Australian Open: impresa Fognini, prima volta Sinner. Avanti Nadal e Thiem [aggiornamento delle 11:15] - SuperTennisTv : ???? Quattro italiani festeggiano il passaggio al 2° turno ???? @fabiofogna @janniksin Giorgi Seppi Tutti i risulta… - RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… -