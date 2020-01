Angelo Vassallo, gli elementi per indagare sull’omicidio del sindaco pescatore: droga, camorra, depistaggi e un vecchio nastro (Di martedì 21 gennaio 2020) Se un giorno dovesse nascere la commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre 2010, il lavoro potrebbe iniziare da qui. Dalle carte di vecchie inchieste di droga e di camorra a Caivano su fatti del 2005-2007, dall’arresto di quattro poliziotti che stavano indagando su quel clan, e da un nastro. Una audiocassetta analogica, di vecchio tipo, prima che la tecnologia digitale si impadronisse pure del mercato dei registratori. Sono gli elementi dell’ultimo giallo sull’assassinio del primo cittadino di Pollica, in provincia di Salerno: i depistaggi che avrebbe compiuto e le presunte coperture di cui avrebbe goduto, per almeno dieci anni, l’unico indagato del delitto, l’ex carabiniere del nucleo investigativo di Castello di Cisterna Lazzaro Cioffi. E’ in carcere dalla primavera 2018 ma per altre ragioni: è accusato, ed è sotto ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Angelo Vassallo, gli elementi per indagare sull’omicidio del sindaco pescatore: droga, camorra, depistaggi e un ve… -