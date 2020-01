Traffico, la classifica mondiale per ore perse in strada: Roma è seconda (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella classifica mondiale per le ore perse nel Traffico, Roma spicca per essere al secondo posto Global card scorecard di Inrix ha realizzato un’analisi sulla mobilità e la congestione urbana prendendo in campione 200 città per un totale di 38 Paesi. Per l’Italia il dato è ‘terribile’ ed a comandare è Roma che si trova … L'articolo Traffico, la classifica mondiale per ore perse in strada: Roma è seconda proviene da www.inews24.it. inews24

