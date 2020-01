The Matrix 4: il Merovingio tornerà nel franchise? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lambert Wilson, che ha interpretato il Merovingio nel primi due capitoli di Matrix, potrebbe fare ritorno in The Matrix 4 se gli impegni glielo permetteranno. Il Merovingio potrebbe fare ritorno in The Matrix 4. L'anticipazione arriva dall'interprete del personaggio, l'attore francese Lambert Wilson, il quale avrebbe lasciato intendere che potrebbe fare ritorno nel ruolo se gli impegni glielo permetteranno. Il sito francese Allocine ha anticipato che Lambert Wilson sarebbe in trattative per affiancare Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in The Matrix 4. Il Merovingio, uno dei più antichi e potenti programmi all'interno di Matrix, uno dei pochissimi a poter manipolare direttamente il codice, è apparso nel secondo e terzo capitolo della trilogia di Matrix a fianco della moglie Persefone, interpretata da Monica Bellucci). Si attende ... movieplayer

