Sting in Italia nel 2020, a Parma a luglio: biglietti in prevendita (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 2020 riporterà Sting in Italia per un unico concerto-evento in programma a Parma nell'ambito del tour My Songs. Sting tornerà ad esibirsi in Europa questa estate e la nuova leg include anche un evento in Italia in programma per il prossimo 23 luglio al Parco della Cittadella di Parma nel festival Parma Città Della Musica all’interno delle celebrazioni di Parma 2020, Capitale Italiana della cultura. Un tour dinamico e divertente che consente ai fan di cantare e riascoltare dal vivo i brani più amati del repertorio di Sting: questo è il progetto di Sting - My Songs, un viaggio a ritroso nelle sue hit attraverso le tappe fondamentali della sua carriera. Prima frontman dei Police, poi artista solista, la musica di Sting ha coinvolto intere generazioni. 17 Grammy Awards all'attivo e un tour con una scaletta ricca di hit mondiali. Sul palco, Sting sarà accompagnato dalla ... optimaitalia

