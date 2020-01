Serena Enardu vuole riconquistare Pago e pubblica un video romantico : “Mi manchi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Serena Enardu non si arrende, è più che decisa a riconquistare Pacifico Settembre in arte Pago, ormai lo sanno tutti il che è un alquanto strano visto che è stata proprio lei l’ex tronista del programma pomeridiano di Maria de Filippi a scegliere di chiudere la sua storia con lui, Pago. Sembrano ormai lontano i giorni dei falò dove Serena di volta in voltaera sempre più convinta di non amare più il cantante dopo sette lunghi anni e lo ha fatto di fronte alle telecamere di Temptation Island Vip. Ma, a distanza di mesi, sembra che la bella sarda abbia cambiato idea e ora… (Continua…) Sta cercando in ogni modo di riavvicinarsi a lui, al suo ex che ormai è rinchiuso da settimane nella casa del GF VIP. Prima ha deciso di entrare anche lei nella casa per incontrarlo chiedendo di restare solo una settimana all’interno del reality per poter chiarire una volta per tutte con ... howtodofor

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - _ngecu : RT @Italia_Notizie: La dedica di Serena Enardu a Pago: 'Mi manchi'. Ma il web continua a non crederle - Italia_Notizie : La dedica di Serena Enardu a Pago: 'Mi manchi'. Ma il web continua a non crederle -