Salvini e il video sul ragazzo dislessico | “Un errore ridicolizzarlo”

Durante la puntata del 19 gennaio del programma Non è l'Arena, Matteo Salvini è tornato sul video in cui compariva Sergio Echamanov, il ragazzo dislessico ridicolizzato dal leader della Lega e dai suoi sostenitori proprio per le sue difficoltà nel parlare durante un raduno delle Sardine. Rispondendo ad una domanda di Massimo Giletti, l'ex ministro ha infatti ammesso di come sia stato un errore pubblicare quel video, attaccando successivamente l'attuale governo giallo-rosso reo di aver abolito il ministero per i disabili. Salvini e il ragazzo dislessico Non appena Giletti ha introdotto l'argomento della gogna mediatica subita dal 21enne, Salvini ha immediatamente risposto affermando: "Quello è stato un errore, anzi, un impegno che ci siamo presi sia in Emilia Romagna che in Calabria – visto che abbiamo incontrato migliaia di famiglie in difficoltà

