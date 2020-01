Polemiche per la “tassa sull’ombra”: arrivano i chiarimenti del Mef (Di lunedì 20 gennaio 2020) Negli ultimi giorni è stata sollevata una dura polemica in merito alla nuova Manovra di Bilancio. Il portavoce di suddetta polemica è stato Giuseppe Pizzonia, avvocato dello studio Tremonti, Romagnoli Piccardi e Associati. Secondo quanto sostiene l’avvocato Pizzonia, l’ultima Legge di Bilancio avrebbe modificato la normativa sul canone per l’occupazione del suolo pubblico e di conseguenza, secondo la sua interpretazione, nel 2021 scatterebbe la cosiddetta tassa sull’ombra di balconi e verande. Il Mef smentisce l’esistenza di una “tassa sull’ombra” Il tributarista ha evidenziato la presenza di un’anomalia che permetterebbe ai Comuni di introdurre nuove imposte a carico dei singoli cittadini. E cioè, secondo quanto egli stesso spiega, potrebbe essere introdotta una tassazione a causa dell’ombra proiettata sul suolo pubblico da balconi o verande. Il Ministero dell’Economia e ... thesocialpost

Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… - mariocalabresi : Se ne è andato Giampaolo #Pansa sbagliato ricordarlo per le polemiche, è stato un grande maestro di come si raccont… - CarloCalenda : Io queste persone che disprezzano i giovani in piazza per la libertà oggettivamente non le ho viste Antonio. Te lo… -