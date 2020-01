Phil Spencer sull'Xbox Adaptive Controller modificato per Nintendo Switch: 'E' incredibile' (Di lunedì 20 gennaio 2020) Grazie all'ingegno, un uomo ha modificato l'Adaptive Controller di Xbox per Nintendo Switch in modo che sua figlia potesse giocare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Nel video pubblicato dal padre, la figlia Ava, si sta divertendo un mondo a giocare a Breath of the Wild. L'invenzione è davvero molto spettacolare, poiché l'innovativo Controller adattivo Xbox è compatibile solo con hardware dotato di porte USB. Il padre ha chiarito che questa è la prima prova della sua invenzione, ma funziona chiaramente molto bene.Nel 2018, Xbox Adaptive Controller ha vinto il Golden Joystick Award e Microsoft ha espresso la volontà di migliorare il prodotto in modo che funzioni con PlayStation 4 e Nintendo Switch. Un'invenzione non ufficiale si è fatta avanti nel frattempo, e il boss Xbox Phil Spencer è rimasto impressionato dai risultati. Ha ritwittato il lavoro del padre e lo ha definito ... eurogamer

