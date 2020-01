Milan, il club ricerca un English Digital Media Editor (Di lunedì 20 gennaio 2020) lavorare al Milan. Il Milan ha avviato la ricerca di un Digital Media Editor (EDME) inglese che si unisca alla Milan Media House. La persona prescelta dovrà quindi essere di madrelingua inglese, in grado quindi di tradurre e personalizzare i contenuti, occupandosi della loro localizzazione per il pubblico inglese e italiano. Il candidato avrà il … L'articolo Milan, il club ricerca un English Digital Media Editor calcioefinanza

AntoVitiello : contatti tra Roma e Milan per #Suso, lo spagnolo è tra le idee (non l'unica) del club giallorosso per sostituire Za… - Sport_Mediaset : #Milan, accordo con la #DinamoZagabria per #DaniOlmo. Blitz per il centrocampista spagnolo: 20-25 milioni di euro p… - AntoVitiello : AC Milan comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall’AFC Bournemouth, le prestazioni sportive del portier… -