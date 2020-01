La verità di Harry: “Volevamo continuare a servire la Regina senza fondi pubblici” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gran Bretagna, il principe Harry parla del ‘divorzio’ dalla Famiglia Reale e difende Meghan: “Condivide i miei stessi valori”. Dopo il terremoto nella Famiglia Reale, arrivano le prime parole del principe Harry, che in occasione della cena per i sostenitori di Sentebale (organizzazione che si occupa della lotta all”HIV tra i bambini) ha voluto spiegare i motivi che hanno spinto lui e Meghan a prendere le distanze dalla Famiglia Reale. MEGHAN MARKLE E PRINCIPE Harry Harry parla del ‘divorzio’ dalla Famiglia Reale; “Non ho preso questa decisione con leggerezza” Nella prima parte del suo discorso Harry ha provato a chiarire la situazione decisamente delicata nella quale si è ritrovato (per sua iniziativa) insieme con tutta la Famiglia Reale. Il duplice scopo del principe è chiaro: da una parte vuole difendere Meghan ... newsmondo

