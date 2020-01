Inter, botta alla caviglia per Brozovic: i dettagli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Inter, non c’è pace per Conte che ieri nella gara contro il Lecce ha visto fermarsi anche Brozovic per un problema alla caviglia Proprio ora che mister Conte aveva a disposizione tutti i suoi Interpreti per il centrocampo ecco che sopraggiunge un nuovo problema. Nella gara di ieri contro il Lecce infatti Brozovic è stato costretto ad uscire dal campo per una botta rimediata alla caviglia. Il calciatore è uscito dal Via del Mare con le stampelle e oggi verrà sottoposto ad alcuni controlli strumentali per capire l’entità dell’infortunio e dei tempi di recupero. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

