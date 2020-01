Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic sputtana Cecchi Gori: «The Irishman? Non l’ha prodotto, aveva un credit di una causa vinta contro Scorsese» – Video (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rita Rusic Non tutte le ciambelle vengono con il buco, così come le sorprese al Grande Fratello Vip 2020. Nelle scorse ore, Rita Rusic si è infatti confidata con Ivan Gonzalez ed Antonio Zequila ed ha ammesso, senza mezzi termini, di non aver affatto gradito la visita dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori, durante la puntata del reality trasmessa lo scorso venerdì. “Che fregatura! (…) L’ho visto il giorno prima che sono venuta qua, non ha saputo dire niente di mio figlio, niente di mia figlia, niente del mio cane, niente di niente, eh. Uno viene qui a trovarmi, che sa che non ho comunicazione con niente e mi dice: ‘guarda, tutto bene i ragazzi, tutto bene il cane, tutto bene le cose’… Cioè, dimmi qualcosa. Non sapeva dire niente. Hai parlato con Vittoria? No. Hai parlato con Mario. ‘Eh, m’ha chiamato’. Ho capito, ma che ti ha detto? ... davidemaggio

