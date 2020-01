Godfall per PS5 in un leak che mostra un breve spezzone di gameplay (Di lunedì 20 gennaio 2020) Di Godfall non sappiamo quasi nulla. Annunciato durante i The Game Awards dello corso anno, il gioco è uno slasher looter che arriverà sia su PC che sulla console di prossima generazione di Sony, ovvero PlayStation 5.Il trailer mostrato al pubblico non ci ha detto molto della sua storia ed ora è apparso all'interno di Reddit un brevissimo filmato (la durata è di circa sei secondi) che ci consente di dare uno sguardo ad una piccola parte del gameplay. Il video è troppo breve per capirci qualcosa, ma almeno si può notare una parte di combattimento tra sgargianti armature e pericolose armi.L'utente che lo ha postato, YdQuarterDongIng, ha dichiarato che il frammento di gameplay è stato estrapolato da un video utilizzato internamente allo studio all'inizio dello scorso anno. Se ciò che ha svelato l'utente è vero, vuol dire che il breve filmato ha circa un anno e può quindi dichiararsi ... eurogamer

