Giulio Raselli, scelta Giulia a U&D: la reazione di Giovanna Abate (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questo articolo Giulio Raselli, scelta Giulia a U&D: la reazione di Giovanna Abate è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Come ha reagito Giovanna Abate alla scelta di Giulio Raselli? La risposto al suo “no” e al “si” a Giulia durante il Trono Classico di Uomini e Donne. La scelta di Giulio Raselli è stata Giulia: il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne infatti ha detto “no” a Giovanna Abate che in puntata … youmovies

EliCau27 : RT @eliscrivecose: NO GIORDANA PER QUESTI DUE NO GIORDANA PER QUESTI DUE NO MALEDETTI FONICI DI MERDA DOVETE RIMANERE DISOCCUPATI VI VOGLIO… - Sara45753972 : RT @battigiulia: Lei in lacrime per lui, lui che sbotta “mica è colpa mia se amo un’altra” e le fa segno con la mano di andare via ma vaffa… - The_BlondeSwan : RT @ItsCloe_: Quando finalmente dopo un anno ci togliamo Giulio Raselli dalle palle.. #uominiedonne -