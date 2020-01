Gfvip, Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina: “Rifarei tutto daccapo” (Di martedì 21 gennaio 2020) Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia è tornata a parlare della fine della storia con Francesco Sarcina, raccontando come è iniziata: “Andavamo il sabato nel suo locale, lo vedevo ogni giorno con una donna diversa. Ogni mese per due anni mi mandava un messaggio, sembrava tanto innamorato, ma forse era solo ostentazione.” “Non voglio stare più con un egocentrico bugiardo, probabilmente non c’è stato niente di vero era solo una costruzione, provo tristezza a pensare che un grande amore debba finire nella maniera più volgare possibile.” A queste esternazioni ha risposto Francesco Sarcina che ha rilasciato dichiarazioni a Leggo: “E’ stata resa pubblica la mia relazione in modo diffamatorio. Lei usa la figlia sui social” le accuse del cantante de Le Vibrazioni. La risposta di Clizia è netta e sorprendente: “Ho fatto tutto con il cuore, ho ... tvzap.kataweb

