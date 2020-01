Furbetti del cartellino a Sanremo, assolto vigile che timbrava in mutande (Di martedì 21 gennaio 2020) assolto con rito abbreviato il vigile ripreso dalle videocamere in mutande mentre timbrava il cartellino per poi tornare a casa nel Comune di Sanremo, finito sotto inchiesta nell'indagine della Guardia di Finanza "sui Furbetti del cartellino". La decisione è stata presa "perché il fatto non sussiste": l'uomo era autorizzato dal comandante ad aprire la struttura in abiti borghesi allʼalba e poi rientrare a casa per indossare la divisa. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

