Figlio uccide la madre affetta da Alzheimer e poi si suicida (Di lunedì 20 gennaio 2020) Omicidio-suicidio oggi in un appartamento a Carcare, nel Savonese. Secondo le prime informazioni un anziano di 71 anni ha ucciso la madre di 97 e poi si è suicidato. Sul posto Carabinieri, 118 e Croce bianca.Secondo quanto appreso l’uomo, sposato e con una figlia, da tempo si prendeva cura della madre che, affetta da Alzheimer, viveva a casa del congiunto. Secondo gli investigatori non è escluso che si sia trattato di un gesto dettato dall’esasperazione. huffingtonpost

prestia_fabio : RT @HuffPostItalia: Figlio uccide la madre affetta da Alzheimer e poi si suicida - PastoreFrance : RT @HuffPostItalia: Figlio uccide la madre affetta da Alzheimer e poi si suicida - zazoomnews : Dramma a Savona figlio uccide la madre e poi si toglie la vita - #Dramma #Savona #figlio #uccide #madre -