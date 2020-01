Fan impazziti per le foto di Pitt e Aniston. "Torneranno insieme" (e un indizio fa sperare) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo gli sguardi a distanza ai Golden Globes, le ammissioni di un reciproco affetto che ancora li lega, questa volta Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno concesso ai loro fan qualcosa di più. Durante i Sag Award - un riconoscimento assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione - una delle ex coppie più amate di Hollywood è stata immortalata più vicina che mai.Negli scatti circolati su internet, gli attori sorridono e scherzano insieme. Lui le afferra il polso, quasi a non volersela far scappare nuovamente. “Lo so che Brad Pitt si è comportato da stronzo con Jennifer Aniston, so che le minestre riscaldate mai nella vita, lo so che Jennifer merita il meglio ma poi guardo le loro foto dietro le quinte e muoio per quanto sono belli e vorrei non shipparli ma non ci ... huffingtonpost

