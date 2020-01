Emily Ratajkowski Instagram, lato B in primo piano: «Che paradiso!» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Emily Ratajkowski, modella e influencer da oltre 25 milioni di followers, ha deciso di fare un “piccolo” regalino ai suoi ammiratori postando una sua foto decisamente “piccante”. Poche ore fa la bellissima Emily Ratajkowski su Instagram ha caricato una foto in bianco e nero del suo perfetto lato B. Uno scatto che ha lasciato davvero pochissimo spazio alla fantasia. Inoltre, lo sguardo dei suoi seguaci è stato catturato anche da un “dettaglio” intrigante. L’incredibile sensualità di Emily è innegabile. La modella ogni volta riesce a fare una vera e propria strage di cuori. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Leggi anche –> Emily Ratajkowski Instagram, foto ricordo stupefacente: «Bella dentro e fuori!» Emily Ratajkowski Instagram: lato B in primo piano La bellissima Emily Ratajkowski su ... urbanpost

