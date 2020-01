Cavità sotterranee nascoste o scomparse sotto il tessuto urbano: a Roma una giornata di studio sul tema (Di lunedì 20 gennaio 2020) Quante sono le Cavità nel sottosuolo delle nostre città? Chi le ha scavate, quando e perché? Oltre a essere un patrimonio culturale con testimonianze storiche e artistiche e documentare un rapporto stretto tra territorio e uso del suolo, meglio del sottosuolo, queste Cavità possono essere pericolose per il tessuto urbano? A queste domande si cercherà di dare risposta il 22 gennaio, durante la giornata di studio organizzata a Roma dal titolo “Cavità sotterranee nascoste o scomparse sotto il tessuto urbano”. La tematica affrontata in questa giornata di studio verterà sui numerosi vuoti sotterranei ancora presenti sotto le città italiane e in particolare delle aree metropolitane, come Roma, Napoli, Cagliari e Palermo. “Conoscere l’effettiva presenza ed estensione dei vuoti sotterranei del territorio italiano è importante sia dal punto di vista storico e del patrimonio culturale ... meteoweb.eu

