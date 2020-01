Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo: maggioranza assente (Di lunedì 20 gennaio 2020) Caso Gregoretti, Matteo Salvini potrà essere processato come aveva chiesto. Ma la parola finale toccherà al Parlamento a metà febbraio prossimo. Caso Gregoretti: Matteo Salvini rischia seriamente di doversi presentare in aula per difendersi. Lo ha deciso la Giunta per le immunità del Senato che ha accolto la proposta di processare il leader della Lega … L'articolo Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo: maggioranza assente proviene da www.inews24.it. inews24

agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - Mov5Stelle : Sul caso #Gregoretti Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo e ha dichiarato che intende scrivere “le sue pr… -