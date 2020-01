Australian Open 2020, Stefanos Tsitsipas demolisce Salvatore Caruso e accede al secondo turno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tutto troppo facile per Stefanos Tsitsipas, che nel primo round degli Australian Open 2020 demolisce Salvatore Caruso con il punteggio di 6-0 6-2 6-3 e conquista l’accesso al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Philipp Kohlschreiber e lo statunitense Marcos Giron. Alla Margaret Court Arena, uno dei tre campi coperti di Melbourne, va in scena un match senza storia, archiviato dal numero 6 della classifica mondiale in un’ora e quarantacinque e minuti di gioco. Il primo set è il punto più basso dell’incontro per Caruso, che non riesce ad opporre la minima resistenza al servizio del greco e trova evidenti difficoltà anche in battuta, in particolar modo con una seconda di servizio troppo morbida per il cemento Australiano. Tsitsipas, sospinto da una nutrita rappresentanza di tifosi ellenici, può così conquistare i primi sei giochi della ... oasport

