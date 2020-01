Australian Open 2020: piove a Melbourne e gioco sospeso. Fermi i match con Fognini, Sinner, Travaglia e Giustino (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le previsioni erano state abbastanza chiare e la perturbazione a Melbourne è arrivata. La pioggia è diventa protagonista nel primo giorno degli Australian Open 2020 di tennis e per gli organizzatori non vi è stato molto da fare: interrompere il gioco sui campi outdoor. Pertanto, il gioco continua nella Rod Laver Arena e nella Margaret Court Arena, con i match che vedono Roger Federer opposto all’americano Steve Johanson, in vantaggio in questo momento lo svizzero 6-3 5-1, e la Petra Kvitova (n.8 del ranking), finalista l’anno scorso, contro la connazionale Katerina Siniakova (n.57 WTA). Kvitova comanda 5-1 nel primo set. Niente da fare, invece, per alcuni degli azzurri impegnati. Al di là di Matteo Berrettini (vittorioso contro l’Australiano Harris) e di Martin Trevisan (ko contro l’americana Sofia Kenin), sono stati sospesi gli incontri di Fabio Fognini contro ... oasport

