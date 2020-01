Ausilio, stoccata a Petrachi: «Lui se ne intende di cortocircuiti» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ausilio non si trattiene: attacco del direttore sportivo dell’Inter all’uomo mercato della Roma dopo la vicenda Spinazzola Dopo le dichiarazioni pungenti di Petrachi, la replica di Ausilio in merito al mancato approdo di Spinazzola all’Inter non si è fatta attendere. Ecco le parole del direttore sportivo nerazzurro a Sky Sport. «Petrachi ha detto che c’è stato un cortocircuito? Chiudiamo questa vicenda. Il cortocircuito forse lo definisce tale perché probabilmente lo conosce bene, visto come si sviluppa tutto a Roma. Sarà lui la persona adatta a spiegare a noi cos’è un cortocircuito. Noi all’Inter siamo tutti allineati, siamo tutti d’accordo e si va sicuri a prendere un giocatore. Ci vorrebbe rispetto e professionalità, non ho mai parlato della Roma». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Ausilio stoccata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ausilio stoccata