Anticipazioni Don Matteo 12, l’attore di Sergio: “C’è paura…” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Don Matteo 12 Anticipazioni, Dario Aita svela: “Sergio La Cava ha paura del fallimento” E’ tra le new entry della dodicesima stagione di Don Matteo Dario Aita, l’attore che interpreta Sergio La Cava, che in questi giorni si è raccontato sulle pagine del settimanale Spy, dove ha parlato molto del suo personaggio rivelando: Di Sergio mi affascina la paura del fallimento. E’ più disposto ad accettare passivamente invece che agire per stare meglio. Alza muri e nega i propri sentimenti, fugge dalle sue responsabilità e si abbandona ai disastri della vita. “Sul set di Don Matteo ho trovato una dimensione quasi familiare, che al cinema non capita” ha poi sottolineato. Don Matteo, dodicesima stagione. L’attore di Sergio La Cava (Dario Aita): “Ho temuto di non farcela” Parlando invece della sua carriera, l’attore Dario Aita ... lanostratv

