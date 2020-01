Uomini e Donne, Giulio Raselli ha ricevuto un no da un corteggiatrice (Di domenica 19 gennaio 2020) Giulio ha ricevuto un no? Lunedì 20 gennaio andrà in onda una puntata particolare di Uomini e Donne, dato che ci sarà la scelta di Giulio Raselli. Quest’ultimo ha appassionato il pubblico di Maria De Filippi con il suo percorso. Tra le tante corteggiatrici, Giulia e Giovanna sono state le uniche capaci di catturare la sua attenzione. Nell’ultima esterna la prima ha presentato i genitori che sono stati molto gentili con il tronista. Essendosi sentito a proprio agio, non ha nascosto la sua gioia durante il racconto dei fatti. Subito dopo ha menzionato i parenti di Giovanna, soffermandosi sul fatto di non essere stato accolto con tanta calorosità. A quel punto la giovane ha ribadito che la sua risposta sarà negativa. ‘Non puoi avere in mente una scelta, a meno che tu non abbia finto con una di noi’ Giulio ha ricevuto un no da entrambe nella puntata che precede ... Leggi la notizia su kontrokultura

