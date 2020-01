Un ultrà lucano è stato ucciso in uno scontro tra tifoserie (Di domenica 19 gennaio 2020) Un'antica rivalità tra le tifoserie di due squadre che militano nel campionato lucano di Eccellenza. Ci sarebbe questo all'origine dell'incidente avvenuto a Vaglio di Basilicata, a pochi chilometri da Potenza, nei pressi della stazione ferroviaria, dove due uomini, ultrà del Rionero in Vulture (Potenza), sono stati investiti da un'auto il cui conducente si è poi dato alla fuga. Uno dei due, un operaio trentanovenne, Fabio Tucciariello, è morto sul colpo, l'altro è stato trasferito da "Basilicata soccorso", in eliambulanza, all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Un altro tifoso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio e ad una gamba, altri due in "codice giallo" sono stati dimessi poco dopo l'arrivo in ospedale. A guidare l'auto investitrice, secondo quanto accertato, supporter del Melfi ... agi

