Tutti i giorni un cane randagio si ferma davanti alla porta di un negozio (Di domenica 19 gennaio 2020) Le sue immagini stanno facendo il il giro del web. La cagnolina protagonista, è stata battezzata Subway Sally ed ogni giorno, verso sera si presenta davanti alla porta di un negozio di portales, nel New Messico, con gli occhi dolci e consapevole di ricevere un meraviglioso trattamento. Guardate: Il negozio è il Subway, ecco perché è stata chiamata così e i dipendenti ormai hanno imparato che quando la vedono davanti alla porta, devono mobilitarsi per prepararle un gustoso pasto. Sally è diventata famosa dopo che un utente di Tik Tok, che lavora nel negozio, ha girato un video ed ha raccontato la sua storia. Il filmato ha ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni in un solo giorno e tante persone si sono recate alla metropolitana, solo per poter conoscere Sally. L’utente ha raccontato che ... Leggi la notizia su bigodino

