Sci di fondo in tv oggi, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di domenica 19 gennaio 2020) Dopo le gare distance in tecnica libera con partenze ad intervalli di ieri, il calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo prevede oggi, domenica 19 gennaio, a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, una pursuit in tecnica classica. Si parte dunque con i distacchi accumulati ieri: in casa Italia saranno in gara tra le donne Anna Comarella ed Ilaria Debertolis, mentre tra gli uomini prenderanno il via Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Dietmar Noeckler. La tappa di Nove Mesto della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare boeme. programma COPPA DEL MONDO SCI DI fondo Nove Mesto 2020 Dom. 12/01/20 Ore ... Leggi la notizia su oasport

