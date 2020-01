Prodotti alimentari senza tracciabilità: multato un commerciante irpino (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Permane alta l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano irpino, a seguito controlli agroalimentari eseguiti durante il mercato che settimanalmente si svolge nella Città del Tricolle, hanno elevato sanzione amministrativa a carico di un commerciante per violazione delle normative in materia di tracciabilità e di etichettatura dei Prodotti. Nello specifico, i controlli hanno permesso di constatare la vendita di Prodotti alimentari non preimballati e con etichettatura non conforme alle normative vigenti. Tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia irpina. L'articolo Prodotti alimentari senza ... Leggi la notizia su anteprima24

