Petrachi all’Inter: “Spinazzola-Politano, per la Roma era chiusa. Se ora vogliono darcelo…” (Di domenica 19 gennaio 2020) Il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi attacca l'Inter per la mancata conclusione dello scambio tra Politano e Spinazzola: "C'è stato un corto circuito tra i dirigenti dell'Inter", ma dice apertamente che la Roma è disposta ad aprire una trattativa singola per Matteo Politano: "A noi piace e ci serve un giocatore dopo l'infortunio di Zaniolo". Leggi la notizia su fanpage

