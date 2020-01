Paragone dopo l’espulsione, si vaglia la giustizia ordinaria. Salvini strizza l’occhio (Di domenica 19 gennaio 2020) Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, così come è accaduto (o accadrà) tra Gianluigi Paragone e la Lega. Il senatore eletto con il Movimento cinque stelle, e poi espulso nelle scorse settimane, ha postato sul suo profilo Facebook un video tratto dalla sua intervista con Mario Giordano. Il post Attraverso il suo … L'articolo Paragone dopo l’espulsione, si vaglia la giustizia ordinaria. Salvini strizza l’occhio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

