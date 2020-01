No al riso bianco | Ecco perché non dovresti mangiarlo (Di domenica 19 gennaio 2020) Abbiamo ampiamente parlato dei cibi raffinati e approfondito la lavorazione e alcuni dettagli al quanto indicativi. Oggi vogliamo focalizzarci sul riso bianco, di largo consumo e, erroneamente, etichettato come dietetico. No al riso bianco e sì al riso integrale. Qui scoprirete perché sarebbe bene evitarlo soprattutto per chi è a dieta perché dovreste preferire alimenti … L'articolo No al riso bianco Ecco perché non dovresti mangiarlo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

pesterdm : Ricapitolando: - le farine integrali sono sane e fanno bene A ME NO - la farina 0 è un veleno male malissimo A ME… - Fletcher_Lynd : @don__calisto @DonatoEuropa @glamorousdamage mestizia massima, riso in bianco e quattro spicchi di mela causa influenza - trappolapertopi : I nostri pranzi luculliani della domenica: riso in bianco. -